Uyuyan adamın yastığına göktaşı düştü

Kanada'da şaşkınlık yaratan olay meydana geldi. Gökten hızlı şekilde inen göktaşı, Ruth Hamilton isimli adamın yastığına isabet etti. Şans eseri adam o sırada yan tarafta yatıyordu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:50
Uyuyan adamın yastığına göktaşı düştü
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

Ruth Hamilton isimli adam, yastığına isabet eden göktaşının altında kalmaktan santimetrelerle kurtuldu. Hamilton yaşadıklarını "Yataktan fırladım ve ışığı açtım, ne olduğunu anlayamadım" sözleriyle anlattı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Haber Global'de yer alan habere göre, yastığına düşen göktaşını kısa süre içerisinde fark ettiğini belirten Hamilton, durumu polise bildirdiğini, olay yerine gelen ekiplerin taş parçasının inşaat çalışmalarından kaynaklanmadığını söylediğini belirtti.

METEOR GÖRÜLMÜŞTÜ

Kanada basınında yer alan haberlerde, göktaşının çatıya isabet ederek yatağa düştüğü gün Louise Gölü semalarında meteor görüldüğü kaydedildi.

"HAYAT DEĞERLİ"

Göktaşı için "Belki de milyarlarca yıl yaşında" diyen Hamilton, yaşadıklarının kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi ve şöyle konuştu:

"Söyleyebileceğim tek şey, hayatın değerli olduğu ve yatağında güvende olduğunu düşündüğün anlarda bile bunu kaybetme ihtimalinin olabileceği."


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