Son dakika... Uzay yolculuğu ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:34
Son dakika... Uzay yolculuğu ertelendi
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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