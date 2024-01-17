Son dakika... Uzay yolculuğu ertelendi

Yayınlanma: 17.01.2024 - 19:34

Güncelleme: 17.01.2024 - 19:41

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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