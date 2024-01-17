Mustafa Sarıgül, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın arkasından su döktü: 'Su gibi çabuk gel, Erzincan'dan uzayımıza selamlar söyle'
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor. Gezeravcı'ya başarılar dileyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Alper'im güle güle git, güle güle gel" dedi.
Türkiye'nin uzay serüveni bu gece başlıyor. Türkiye'nin ilk
astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan roket bu gece Türkiye saatiyle 01.11'de
uzaya fırlatılacak.
Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek.
SARIGÜL’DEN GEZERAVCI’YA: ‘SU GİBİ ÇABUK GEL’
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de, Gezeravcı için
sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Gezeravcı’nın arkasından su döken Sarıgül, videoya "Alper'im
güle güle git, güle güle gel. Can Erzincan'dan uzayımıza selamlar söyle” notunu
düştü.
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