Hilmi Türkay
Hep böyle oynasa
F.Bahçe hep böyle oynasa, mücadele etse, keyif verse taraftarı bağrına basıp ayakta alkışlar. Sarı-Lacivertliler bu ritmi devam ettirmeli. Genç Yusuf’a tebrikler. Yabancılara bu kadar para vermeye ne gerek var? İşte Yusuf, 19 yaşında, 2-3 seneye Avrupa peşinden koşar. F.Bahçe savunmada 3’lü mü 4’lü mü oynasın eleştirilerine en güzel yanıtı Mourinho verdi. Her zaman 3’lü. Kostic sol kanadı çok iyi kullandı. Gollerde katkısı vardı. Nesyri, kafa golünde tam köşeye inanılmaz bir vuruş yaptı. Sakatlık sorunu sürüyor ama kadro genişledi. Anderlecht güçlü takım olsa da F.Bahçe onların üstünlük kurmasına izin vermedi. 3-0 rövanş için iyi skor, tur buradan dönmesin.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Hep böyle oynasa 14 Şubat 2025
Talisca faktörü 10 Şubat 2025
Kurtarıcı 3 Şubat 2025
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Sevk yazısı ortaya çıktı
- TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepki!
- Ankara'da poligonda panik anları
- Scholz'den saldırıya ilişkin yeni açıklama