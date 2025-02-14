Hilmi Türkay
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Hep böyle oynasa

14 Şubat 2025 Cuma

F.Bahçe hep böyle oynasa, mücadele etse, keyif verse taraftarı bağrına basıp ayakta alkışlar. Sarı-Lacivertliler bu ritmi devam ettirmeli. Genç Yusuf’a tebrikler. Yabancılara bu kadar para vermeye ne gerek var? İşte Yusuf, 19 yaşında, 2-3 seneye Avrupa peşinden koşar. F.Bahçe savunmada 3’lü mü 4’lü mü oynasın eleştirilerine en güzel yanıtı Mourinho verdi. Her zaman 3’lü. Kostic sol kanadı çok iyi kullandı. Gollerde katkısı vardı. Nesyri, kafa golünde tam köşeye inanılmaz bir vuruş yaptı. Sakatlık sorunu sürüyor ama kadro genişledi. Anderlecht güçlü takım olsa da F.Bahçe onların üstünlük kurmasına izin vermedi. 3-0 rövanş için iyi skor, tur buradan dönmesin.


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