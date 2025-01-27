Uzaydan gelen 'kuş cıvıltılarının' sırrı ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:12

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:12

Garip uzay radyasyonu dalgaları, saniyenin sadece onda biri kadar sürmekte ve karakteristik olarak artan bir frekansa sahip olup 1960'lardan beri tespit ediliyor.

Dünya'dan yaklaşık 100 bin km uzaklıktan, dünyanın manyetik alanıyla aynı hizaya gelerek ortaya çıktıkları biliniyor ve titreşimli auroraların oluşumunda kilit rol oynadıkları düşünülüyor.

Bu dalgalar, ses sinyallerine dönüştürüldüğünde, bilim insanları bunların kuş cıvıltılarına benzer sesler çıkardığını tespit ettiler. Bu dalgaların, uzaydaki elektronları hızlandırarak uydulara zarar verebilecek “katil elektronlara” dönüştürdüğü bilindiğinden, bilim insanları bu fenomeni daha iyi anlamayı umuyor. Bununla birlikte, kökenleri ve oluşum süreçleri anlaşılması zor olarak kaldı.

Bilim insanları şimdiye kadar bu “koro dalgalarının” dünyanın manyetik alanı boyunca uzaydaki noktalarda oluştuğunu ve gezegenin yüzeyinden yaklaşık 51 bin km yüksekliğe kadar büyük bir çubuk mıknatısa benzediğini düşünüyorlardı.

Önceki araştırmalar, bu garip seslerin ortaya çıkması için çubuk mıknatısa benzer bir dipol manyetik alanın anahtar olduğunu savunuyordu. Ancak şimdi araştırmacılar, saniyenin onda biri kadar süren ve karakteristik yüksek frekanslı cıvıldama hızına sahip benzer dalgalar tespit ettiler, ancak manyetik alanın oldukça bozulduğu uzayın daha uzağından.

Bilim insanları, “Manyetik dipolar alanın etkisinin olmadığı yerlerde tekrarlayan, yükselen tonlu koro dalgalarının varlığı, geleneksel beklentinin ötesindedir ve bunların oluşumunu ve uzaydaki yayılımını anlamak için önemli, yeni bilgiler sağlar” açıklamasında bulundu.

“UZAYIN HERHANGİ BİR YERİNDE GELİŞEBİLİR”

Bilim insanlarına göre, bulgular “oluşumlarının yerel çevre tarafından benzersiz bir şekilde belirlenmediğini ve uzayın herhangi bir yerinde gelişebileceklerini gösteriyor.”

Bilim insanları yeni çalışmada, bu dalgaların uzaydaki yüksek enerjili elektronların etkileşimi nedeniyle gelişiyor olabileceği teorisini ortaya attı.

“Termal elektronlar dalgalar için enerji kaynağı görevi görüyor” diyen bilim insanları, ancak tam olarak nasıl oluştuklarını bulmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de söylediler.