Uzlaşılırsa Tel Aviv uçakları 15 yıllık aranın ardından Türkiye’ye uçacak

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye ile İsrail arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında iki ülke arasında sivil havacılık alanında müzakereler yeniden başlıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un mart ayındaki Türkiye ziyaretiyle başlayan, Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in karşılıklı ziyaretleriyle devam eden Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci iki ülke arasında çeşitli alanlardaki görüşmelerle sürüyor. Sürecinin ilk gündem maddelerinden birini de iki ülke arasında yeni bir sivil havacılık anlaşmasının imzalanması oluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye ile İsrail arasında sivil havacılık müzakereleri, bugün yapılacak toplantıyla yeniden başlayacak. Yeni sivil havacılık anlaşmasıyla da iki ülke arasındaki doğrudan tarifeli sefer noktalarının ve sıklığının artırılması hedeflenirken görüşmelerin en kritik gündem maddesi, İsrail merkezli havayolu şirketlerinin, Türkiye uçuşlarını yeniden başlatması için İsrail tarafından talep edilen güvenlik düzenlemeleri olacak.

GÜVENLİK İSTEMLERİ

İsrailli havayolu şirketleri, güvenlik alanında yaşanan bir işbirliği sorunu nedeniyle 2007 yılından bu yana Türkiye’ye uçmuyor.

İsrail güvenlik birimleri, İsrail merkezli havayollarının yurtdışından ülkeye düzenlediği uçuşlarda, o ülkedeki havalimanlarında da İsrailli güvenlik görevlileri tarafından ayrıca bir güvenlik kontrolü yapılabilmesine olanak tanınmasını talep ediyor. İsrail merkezli havayollarının yurtdışı uçuşlarında ayrıca uçakta sivil görünümlü silahlı güvenlik birimleri de bulunuyor. 2007’de Türkiye’nin İsrail merkezli havayolu şirketlerine ait uçaklarda görev yapan İsrail güvenlik görevlilerinin yanlarında silah taşımasına itiraz etmesi nedeniyle İsrail tarafından uçuşlar durdurulmuştu. Müzakerelerde uzlaşma sağlanması durumunda İsrail merkezli havayolu şirketleri de Türkiye’ye uçuşlarını yeniden başlatabilecek.

İsrailli şirketlerin Türkiye uçuşlarını durdurmasına karşın Türk havayolu şirketlerinin İsrail’e uçuşları sorunsuz devam ediyor. İsrail’e yapılan uçuşlarda Türkiye’deki havaalanlarında uygulanan rutin iki aşamalı güvenlik kontrolünün dışında yolcular uçağa binmeden önce üçüncü bir güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Üçüncü güvenlik kontrolü de Türk güvenlik görevlileri tarafından yapılıyor.

İsrail’le 2009 ve 2013’te de sivil havacılık alanında yapılan görüşmelerin ardından uzlaşma sağlandığı açıklansa da İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye’ye uçuşları başlamadı.