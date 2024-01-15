Uzmanı açıkladı: 'Uzaylı mumyalar' hakkında yeni iddia

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:58

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:58

Peru'nun başkentindeki havaalanında gizemli bir şekilde ortaya çıkan bir çift "uzaylı mumyanın" tamamen Dünya kökenli olduğu ortaya çıktı.

İncelenen örnekler, bilim insanları tarafından insansı oyuncak bebekler olarak tanımlandı ve hem insan hem de hayvan parçalarından yapıldığı öne sürüldü.

Peru'nun Nazca bölgesinden olduğuna inanılan üç parmaklı başka bir el de analiz edildi ve uzmanlar, uzaylı yaşamıyla herhangi bir bağlantının bulunmadığını belirtti.

Peru Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada, "Bunlar uzaylı değil. Bunlar, bu gezegenden gelen hayvan kemiklerinin modern sentetik yapıştırıcıyla birleştirilmesinden yapılmış bebekler" dedi.

Heykelcikler, kargo şirketi DHL'in Lima havaalanındaki ofisinde bir karton kutu içinde bulundu ve geleneksel And kıyafetleri giymiş mumyalanmış bedenlere benzetildi. Daha sonra bazı medya kuruluşları tarafından olası uzaylı kökeni başlıklı haberler yapıldı.

Geçen Eylül ayında, Meksika'daki bir kongrede uzun kafaları ve üç parmaklı elleri olan iki küçük mumyalanmış ceset sergilendi ve medyada geniş yer buldu. Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, bu cesetlerin yaklaşık bin yaşında olduğunu ve 2017 yılında Peru'da bulunduğunu, ancak bilinen herhangi bir türle akraba olmadığını öne sürdü.

Uzmanların çoğu daha sonra bunların bir sahtekarlık olduğunu, muhtemelen parçalanmış eski insan mumyalarının hayvan parçalarıyla birleştirildiğini, ancak kesinlikle Dünya'dan olduğunu söyleyerek iddiaları reddetti.