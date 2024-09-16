Almanya üretti Türkiye kazandı

16 Eylül 2024 Pazartesi

Volkswagen Grubu 2023 yılında 17,9 milyar Euro kâr ederken Türkiye 18.6 milyar dolar ÖTV aldı.

Üreten değil satan kazandı.

Volkswagen Grubu 2023 yılında 10 milyon araç üretmiş.

Volkswagen Grup bünyesinde Volkswagen, Audi, Seat, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Skoda yer alıyor.

Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 233 bin 635 araba satıldı.

2022'de bu rakam 783 bin 300 adetti.

Türkiye bu satışla 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Durum öteki markalarda da farklı değil.

Mercedes araç başına 5 bin Euro civarında kâr ediyor.

Ama Türk vergi sisteminde araç başına bir Mercedes’ten 50 bin Euro civarında vergi alıyoruz.

Türkiye’den başka üretenden daha çok kazanan bir ülke var mıdır acaba?

Otomobil denince akla ilk Almanya geliyor.

Porsche, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen Almanya’nın araba üretimindeki devleri.

Araba devleri 2024 yılının ilk çeyreğinin rakamlarını açıkladılar.

Porsche 3 ayda 71 bin adet araç satmış. Elde ettiği gelir 8 milyar 144 milyon Euro. Araç başına elde ettiği kâr 17 bin Euro.

Mercedes 3 ayda 462 bin 978 araç üretmiş. 25 milyar 713 milyon gelir elde etmiş. Elde ettiği kâr 2 milyar 456 milyon Euro.

Volkswagen Grubu'nda da durum farklı değil.

Volkswagen Grubu'nda ilk 3 ayda 695 bin adet araç üretilmiş. Elde edilen gelir 19 milyar 264 bin Euro. Kârı ise 770 milyon Euro.

Almanya’nın bir başka dev markası Audi’nin 3 aylık üretimi 243 bin araç. Elde ettiği gelir 13 milyar 725 milyon Euro. Marka 466 milyon Euro da kâr etmiş.

Bu verilere markaların internet sitelerinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Otomobil sektörü ülkemizde bu yıl da rekora koşuyor.

Bu yılın ilk 8 ayında toplam 605 bin 639 adet araç satıldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayı verilerine göre, bir önceki yılın aynı dönemine göre araç satışı yüzde 0,2 oranında arttı.

Ne ÖTV’den alınan vergi ne de KDV artışı Türkiye’de satılan araç sayısının önüne geçemiyor.

Evet hükümet araba satışından çok büyük gelir elde ediyor.

Ülke olarak döviz girdisine bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde, araba almak için dövizimizi yurtdışına aktarmamız ne kadar doğru!

Bu vergilerle bu kadar araç satılıyorsa vay halimize.