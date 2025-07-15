Uzmanlar uyardı: Chat GPT iyi bir sırdaş değil!

ChatGPT söz konusu olduğunda insanlar genellikle üç gruba ayrılır:

Ondan bihaber olanlar, onu kullanmaktan çekinmelerine rağmen nimetlerinden kısıtlı da olsa faydalananlar ve onu, işinin ve hayatının merkezine koyanlar.

Bazı kişiler ise yapay zekâ aracını bir 'terapist' ya da 'sırdaş' gibi görüp onunla 'özel sorunlarını' paylaşıyor ve kişisel tavsiyeler istiyor.

Uzmanlar uyarıyor: ChatGPT’yle dost olmak ve onunla sır paylaşmak tehlikeli olabilir. Zira bu bilgilerin nereye gideceği ve nasıl kötüye kullanılabileceği asla öngörülemez.

"DUYMAK İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEMEK ÜZERE TASARLANDI"

Oxford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Mike Wooldridge, yapay zekâyı en yakın arkadaşınız haline getirmenin tehlikelerine karşı uyardı; hassas bilgilerin paylaşımında, 'veri ihlali riskine' dikkat çekti.

Daily Mail’e konuşan Wooldridge şöyle dedi:

“Empati kuramaz. Merhamet duygusu yok. Bu teknoloji tam anlamıyla sizin duymak istediğinizi söylemek üzere tasarlandı; yaptığı tek şey bu."

İnsan ilişkilerinin temeli şefkat ve empatiye dayalıdır. Bu bağlamda, kişisel veya duygusal tavsiye ararken bir kodlar bütününden ibaret olan yapay zekâya güvenmek ne kadar mantıklı olabilir?

İTALYA, CHAT GPT'Yİ NEDEN YASAKLADI?

İtalya, 2023 yılında, önceden toplanmış kullanıcı verilerini eğitim amacıyla yeniden işlemesi nedeniyle, Chat GPT'yi yasaklayan ilk Batı ülkesi olmuştu. İtalyan veri koruma kurumu, uygulamanın kullanıcı sohbetleri ve ödeme bilgileri de dâhil olmak üzere 'kişisel verileri ihlal ettiğini' açıklamıştı.

Ayrıca kurum, OpenAI şirketinin, algoritmaları eğitmek amacıyla kişisel verileri 'toplu halde toplaması ve saklaması' için herhangi bir 'yasal dayanağı' olmadığını belirtmişti.

Öte yandan, 13–18 yaş arası kullanıcıların ancak ebeveyn izniyle platformu kullanabileceğini belirtmesine rağmen, İtalyan yetkililer, ChatGPT’nin çocukları, yaşlarına ve gelişim seviyelerine uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığını iddia etti.

Prof. Wooldridge bu endişeleri yineleyerek şu uyarıyı yaptı: