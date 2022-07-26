Vaaz veren piskoposun '1 milyon dolarlık' mücevherleri çalındı
ABD’de gösterişli tarzıyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead’in 1 milyon dolarlık mücevherleri, internet üzerinden canlı yayınladığı vaaz sırasında çalındı. Hırsızların yakalanmalarına yönelik bilgi karşılığında 50 bin dolar ödül verileceği kaydedildi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams’la olan dostluğuyla tanınan Piskopos Lamor Miller-Whitehead, kilisede vaaz verdiği sırada eşiyle birlikte üç silahlı soyguncunun hedefi oldu.
Canlı yayınlanan vaaz sırasında hırsızların içeri girdiğini gören piskoposun yere yatıp "Tamam, tamam" dediği duyuluyor. Saniyeler sonra maskeli şahıslar art arda kadraja girerken, piskoposun yanına giderek mücevherlerini aldıkları görülüyor.
"BENİM VE EŞİMİN MÜCEVHERLERİNİ ALDILAR"
44 yaşındaki Miller-Whitehead, soygunun ardından yaptığı açıklamada, hırsızların eşinin mücevherlerini çalarken bebeğinin yüzüne silah dayadığını belirterek, "Onların silahlarıyla geldiklerini gördüğümde herkese dışarı çıkmasını söyledim. Kiliseyi havaya uçurmak mı istiyorlar yoksa sadece bir soygun için mi geliyorlardı bilmiyordum. Eşimin tüm mücevherlerini aldılar, benim tüm mücevherlerimi aldılar" dedi.
HIRSIZI BULANA ÖDÜL VERİLECEK
Hırsızların yakalanmalarına yönelik bilgi karşılığında 50 bin dolar ödül verileceğini kaydeden Whtehead, kilise hizmetlerinin planlandığı gibi devam edeceğini vurguladı.
DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR
New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, piskopos ve 38 yaşındaki eşinden çalınan mücevherlerin tahmini değerinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.
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