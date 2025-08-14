Vahşi fille selfie çekmek istedi, ölümden döndü

Metro'nun haberine göre, R. Basavaraju adlı turist yasa dışı şekilde ormana girerek yol kenarında havuç yiyen file yaklaştı.

Tanık Daniel Osorio’nun ifadesine göre Basavaraju, flaşlı fotoğraf çekince hayvan aniden irkildi ve hızla turiste doğru koşmaya başladı.

Panikle kaçmaya çalışan adam yolda takılıp düştü, bu sırada pantolonu da belinden kaydı. Filin üzerinden geçtiği Basavaraju, mucize eseri ezilmeden kurtuldu.

O anlar, rezervden geçen başka ziyaretçiler tarafından kaydedildi.

Olay sonrası Basavaraju, yaşadığı Nanjangud kasabasındaki evinde orman yetkilileri tarafından tespit edilerek 25 bin rupi (yaklaşık 212 sterlin) para cezasına çarptırıldı.

Kamera karşısında hatasını kabul eden turist, diğer ziyaretçilere “vahşi hayvanlara yaklaşmayın” uyarısında bulundu.

Orman Müdürlüğü, bu tür sorumsuz davranışların hem insanların hem de hayvanların güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Hindistan, yaklaşık 30 bin vahşi fil ile dünyanın en büyük Asya fili nüfusuna sahip ülke konumunda.