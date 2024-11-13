Vahşi yaşamı gözetlemek için 'doğal dron' projesi: 'Tahnit' edilmiş hayvanlar kullanıldı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:37

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:38

New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki biyomimetik robotikçilerden oluşan bir ekip, hayvanları doğal ortamlarında izlemek için kullanılabilecek doğal dronlar oluşturmak üzere tahnit edilmiş hayvanları kullandı.

IFL Science'ın haberine göre, Dr. Mostafa Hassanalian, ölü hayvanları, vahşi yaşamı izlemek için sıklıkla kullanılan gürültülü hexacopter ve quadcopter'lere alternatif olarak geliştirdi.

Dr. Hassanalian ve ekibi, ölü dronların çok doğal olacağını ve doğayı yakından yakalayabileceğini umuyor.

Ölü bir kuştan dron yapan ekip, ölü bir ördekten de suda kullanılmak üzere bir tahnit dron yapmak için çalışıyor.

Dr. Hassanalian şunları söyledi:

“Tahnit edilmiş bir ördeğin kullanılması hidrodinamik özelliklerini önemli ölçüde geliştiriyor. Gerçek bir ördeğin doğal şekli ve tüy yapısı su direncini azaltarak suda daha yumuşak ve daha verimli hareket etmesini sağlıyor. Ayrıca, ördeğin tüylerinin su geçirmezlik özellikleri, doğal kaldırma kuvveti ile birleştiğinde, yapay malzemelerle taklit edilmesi zor olan dengenin korunmasına ve sürüklenmenin önlenmesine yardımcı olur.”

Dr. Hassanalian, “Güvercin kameraları, çevresel izleme verilerini müdahaleci olmayan ve çevreye sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde toplamak üzere tasarlanmıştır. Yaban hayatı araştırmaları ve kuş davranışlarının incelenmesi gibi uygulamalar için yüksek çözünürlüklü görüntü ve videolar yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

Dr. Hassanalian, tahnit edilmiş güvercin dronlarının “hayvanları rahatsız etmeden veya dikkat çekmeden” etkileşimleri gözlemleyebileceğini de belirtti.

Güvercinin pençelerine şekil hafızalı alaşımlar entegre ederek drona bir tüneme mekanizması kazandırmak için çalışan ekip, çalışmayı sürünen yılanlar, tırmanan kertenkeleler ve zıplayan kurbağalarla genişletmeyi umuyor.