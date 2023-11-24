2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2023 Cuma, 15:37
2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri açıklandı. Kuşlardan ayılara, kangurulardan baykuşlara kadar, finalist olmaya layık görülen bir dizi komik fotoğraf var.

Arkanıza yaslanın ve aşağıdaki enstantanelerin tadını çıkarın...

Fotoğraf: JACEK STANKIEWICZ

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

THOMAS VIJAYAN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

JOHN-BLUMENKAMP

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

DARIO PODESTA

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

DANIELLE GOONAN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

Vittorio Ricci

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

ALLEN HOLMES

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

DAKOTA VACCARO

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

BRIAN MATTHEWS

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

DELPHINE CASIMIR

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

JACQUES POULARD

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

JAKUB WOZNY

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

JASON MOORE

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

KHURRAM KHAN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

MATTI RAUVALA

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

MARK SCHOCKENTHE

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

DANNY SULLIVAN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

PAUL GOLDSTEIN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

PRATICK MONDAL

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

ZOE ASHDOWN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

VITTORIO RICCI

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

TZAHI FINKELSTEIN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

VINCE MAIDEN

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

ALEX PANSIER

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

Patty Cake

Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri vahşi yaşam komedi fotoğraf yarışma

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