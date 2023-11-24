2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu
2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri açıklandı. Kuşlardan ayılara, kangurulardan baykuşlara kadar, finalist olmaya layık görülen bir dizi komik fotoğraf var.
Arkanıza yaslanın ve aşağıdaki enstantanelerin tadını çıkarın...
Fotoğraf: JACEK STANKIEWICZ
THOMAS VIJAYAN
JOHN-BLUMENKAMP
DARIO PODESTA
DANIELLE GOONAN
Vittorio Ricci
ALLEN HOLMES
DAKOTA VACCARO
BRIAN MATTHEWS
DELPHINE CASIMIR
JACQUES POULARD
JAKUB WOZNY
JASON MOORE
KHURRAM KHAN
MATTI RAUVALA
MARK SCHOCKENTHE
DANNY SULLIVAN
PAUL GOLDSTEIN
PRATICK MONDAL
ZOE ASHDOWN
VITTORIO RICCI
TZAHI FINKELSTEIN
VINCE MAIDEN
ALEX PANSIER
Patty Cake
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