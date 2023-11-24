2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri belli oldu

2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri açıklandı. Kuşlardan ayılara, kangurulardan baykuşlara kadar, finalist olmaya layık görülen bir dizi komik fotoğraf var.

Arkanıza yaslanın ve aşağıdaki enstantanelerin tadını çıkarın...

Fotoğraf: JACEK STANKIEWICZ