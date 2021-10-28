Varşova’ya günlük bir milyon Avro ceza
AB'nin en yüksek yargı makamı olan Avrupa Adalet Divanı, Polonya'ya yargı bağımsızlığına aykırı olan Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'ni kapatmadığı için para cezası kesti.
Polonya ile üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) arasındaki yargı bağımsızlığı krizi derinleşiyor. AB'nin en yüksek yargı makamı olan Avrupa Adalet Divanı, yargı bağımsızlığına aykırı görülen Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'nin kapatılması kararını uygulamayan Polonya'ya para cezası kesti.
Adalet Divanı, temmuz ayında Disiplin Dairesi'nin AB mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına hükmetmiş ve bu kararın yerine getirilmemesi halinde Varşova'nın cezalandırılacağını açıklamıştı. Ancak bu daire kapatılmazken, Polonya Anayasa Mahkemesi'nden 'AB hukukunun belirli konularda ulusal mevzuata üstünlüğü' ilkesini reddeden bir karar da çıkmıştı.
DİSİPLİN DAİRESİ'NİN AÇIK KALDIĞI HER GÜN BOYUNCA
Avrupa Adalet Divanı'nın bugün açıkladığı kararda ise Yüksek Mahkeme Disiplin Dairesi'nin açık kaldığı her gün boyunca Polonya'ya 1 milyon euro ceza kesilmesine hükmedildi. Kararda, para cezasının Disiplin Dairesi için ilk kapatılma kararı alınan günden itibaren hesaplanacağı belirtildi.
Polonya hükümeti, Avrupa Adalet Divanı'nın ilk kararında disiplin dairesini kapatmayı vaat etmiş ama sürece dair ayrıntı açıklamamıştı. Öte yandan, bugün alınan karar Varşova'da tepkiyle karşılandı. Polonya Adalet Bakanı Yardımcısı Sebastian Kaleta, talebi 'şantaj' olarak niteledi.
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