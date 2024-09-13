Vatandaş, Fransa Cumhurbaşkanı'na sokakta tepki gösterdi: "Aşırı sağın esiri oldunuz..."

Yayınlanma: 13.09.2024 - 07:29

Güncelleme: 13.09.2024 - 07:29

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Le Havre kenti ziyareti sırasında sokakta bir vatandaşla konuştu.

Görüşme sırasında vatandaş, Macron'u erken genel seçimlerin sonuçlarına saygı duymamakla suçladı.

Macron'a "Bence Fransız halkının bir kısmını görmezden geldiniz" diyen vatandaş, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaş, Macron'a "Ulusal Birlik'in esirisiniz" dedi.

Macron, 10 milyondan fazla Fransız'ın RN partisine oy verdiğini hatırlatarak, "Kimse kimsenin esiri değil. Fransızlar (sandıkta) kendilerini ifade etti. Tüm görüşlere saygı duyulmalı ve uzlaşmalar yapılmalı" diye konuştu.

Emmanuel Macron, cumhuriyet yanlısı siyasi güçleri uzlaşmaya çağırarak, bu güçlerin bazı konularda anlaşmasalar dahi birlikte çalışmaları gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmişti.

Solcu Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta yeniden başlatmıştı.

Seçimlerin üstünden 2 ay geçmesinin ardından Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.