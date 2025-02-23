Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik

Yayınlanma: 23.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 23.02.2025 - 10:48

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil” ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın dün yaptığı açıklamada, “Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı” denildi.

Vatikan, Papa'nın hastanede tedavi gördüğü için bugünkü geleneksel pazar duasını yine icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılacağını duyurdu.

PAPA FRANCISCUS KİMDİR?

Şu anki Papa, Papa Franciscus (asıl adı Jorge Mario Bergoglio) olup, 13 Mart 2013'te seçilmiştir. Tarihteki ilk Latin Amerikalı ve ilk Cizvit Papadır. Arjantin doğumlu olan Franciscus sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda çeşitli tıbbi tedaviler görmekte olup, görev süresi boyunca muhafazakar çevrelerden tepkiler alan politikalarıyla öne çıkmıştır.

Papa, Katolik Kilisesi'nin en yüksek ruhani lideridir ve aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanıdır. Papa, Katolik inancına göre Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'un halefi olarak kabul edilir ve Hristiyan dünyasındaki en önemli dini figürlerden biri olarak görülür.

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