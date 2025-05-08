Vatikan'da beyaz duman çıkması ne anlama geliyor? Yeni papa kim oldu?

Yayınlanma: 08.05.2025 - 20:06

Güncelleme: 08.05.2025 - 22:50

Katolik dünyasının kalbi olan Vatikan’da zaman zaman gökyüzüne yükselen beyaz duman, milyonlarca kişinin dikkat kesilmesine neden olur. Peki, Vatikan’da beyaz duman çıkması ne demek? İşte ayrıntılar...

VATİKAN'DA BEYAZ DUMAN NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz duman, yeni papa seçildiği anlamına gelir. Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanan kardinaller, “konklav” adı verilen gizli bir toplantıyla yeni papa seçimi yaparlar. Oylama sonucunda yeterli çoğunluk sağlanırsa, sobada özel kimyasallar yakılarak beyaz duman çıkartılır. Bu duman, dünyanın dört bir yanına papa seçiminin tamamlandığını duyurur.

VATİKAN'DA SİYAH DUMAN NE ANLAMA GELİYOR?

Eğer oylama sonucunda henüz bir papa seçilememişse, bu kez aynı bacadan siyah duman çıkar. Siyah duman, seçim sürecinin sürdüğünü, henüz bir uzlaşmaya varılmadığını gösterir. Bu süreç bazen birkaç gün sürebilir.

VATİKAN'DA BEYAZ DUMAN NE ZAMAN ÇIKAR?

Yeni papa seçimi süreci genellikle eski papanın vefat etmesi veya istifa etmesinden sonra başlatılır. Kardinaller, Sistine Şapeli’nde toplanır ve günde birkaç kez oylama yaparlar. Yeterli çoğunluk (üçte iki) sağlandığında, yeni papa belirlenmiş olur ve ardından bacadan beyaz duman yükselir.

YENİ PAPA KİM OLDU?

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Dördüncü oylamada, Robert Francis Prevost oy çokluğuyla seçilerek "Leo XIV" adını aldı.