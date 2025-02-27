Vatikan’da kritik bekleyiş sürüyor: Papa Franciscus'un halefi kim olacak?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:35

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:37

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, zatürre tedavisi nedeniyle hastanede yatmaya devam ederken, Vatikan ve Katolik Kilisesi'nin gelecekteki lideri konusunda merak artıyor.

Geçen hafta Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan 88 yaşındaki Franciscus'a, her iki akciğerinde zatürre başlangıcı teşhisi kondu. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın sağlık durumunun "karmaşık bir tablo sunduğu" belirtildi.

Hastalığı nedeniyle hafta sonu etkinlikleri iptal edilirken, 2025'te kutlanacak Kutsal Yıl hazırlıklarına yönelik belirsizlikler de oluştu. Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları ve yaşı, haleflik konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Eğer Papa görevini sürdürmeye devam edemezse ve istifa ederse, Vatikan’da Kardinaller Meclisi toplanarak yeni bir papa seçecek. Seçim sürecine yalnızca 80 yaşın altındaki 138 kardinal katılabilecek.

Oyların üçte ikisini alan aday, Katolik Kilisesi’nin yeni lideri olacak. Bu süreç, genellikle 15 ila 20 gün süren gizli oylamalarla yürütülüyor.

Papa Franciscus’un yerine geçmesi muhtemel isimler arasında birçok tanınmış kardinal bulunuyor.

İşte olası adaylardan bazıları:

Kardinal Pietro Parolin

2013'ten bu yana Vatikan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Pietro Parolin, Kilise içinde dengeli ve ılımlı bir figür olarak görülüyor.

Siyasi eğilimlerden bağımsız olarak, diplomaside ve barışçıl çözümlerde önemli bir rol oynuyor.

Kardinal Peter Erdö

72 yaşındaki Peter Erdö, Avrupa Piskoposlar Konferansları Konseyi’nin eski başkanı ve dindar bir Marian olarak tanınıyor.

Daha muhafazakâr görüşleriyle bilinen Erdö, boşanmış ve yeniden evlenmiş Katoliklerin Kutsal Komünyon almasına karşı çıkıyor.

Kardinal Luis Antonio Tagle

67 yaşındaki Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle, daha kapsayıcı ve reformist bir yaklaşımı savunuyor.

Kilise’nin eşcinsellere, evlenmemiş annelere ve boşanmış bireylere yönelik dilini eleştiren Tagle, özellikle Asya’da güçlü bir destek görüyor.

Kardinal Matteo Zuppi

Papa Franciscus’un en güçlü destekçilerinden biri olarak görülen Matteo Zuppi, 2022’den bu yana İtalya Piskoposluk Konferansı’nın başkanlığını yürütüyor.

Barış misyonlarıyla tanınan Zuppi, Ukrayna’da Volodimir Zelenskiy ve ABD’de Joe Biden ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kardinal Raymond Leo Burke

Gelenekselci kimliğiyle tanınan Raymond Leo Burke, Katolik Kilisesi'nde reformlara mesafeli yaklaşan isimlerden biri.

Papa Franciscus’un daha liberal politikalarıyla sık sık karşı karşıya gelen Burke, yapay doğum kontrolü ve sivil evlilikler gibi konulardaki tutuculuğuyla biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilmişti.

Vatikan 23 Şubat'taki açıklamasında, "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.

24 Şubat’ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif bir iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan dün de durumu "kritik ama stabil" olarak tanımlamıştı.

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.