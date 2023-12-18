Zuckerberg'in 'sığınak' projesi: 7.8 milyar TL

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:02

Facebook, Whatsapp, Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg’in, toplamda 270 milyon dolar (7.8 milyar TL) tutarında yerleşke inşa ettirdiği bildirildi.

New York Post'ta yer alan habere göre, sosyal medya patronu Zuckerberg'in yerleşkesi; kendiğ gıda ve enerji kaynaklarını üretebilecek ve bir yeraltı sığınağı bulunacak. Hawaii'nin Kauai adasındaki yerleşke, 5 bin metrekarelik yeraltı sığınağına açılan bir tünelle birbirine bağlanacak iki merkezi konak ile bir düzineden fazla binadan oluşacak.

Yerleşkede ayrıca, 30 yatak odası ve 30 banyonun bulunması planlanırken aynı zamanda halat köprülerle birbirine bağlanan 11 adet "disk şeklinde" ağaç ev grubu yer alacak.

Habere göre, sığınağa erişimin bir kaçış merdiveniyle gerçekleşmesi ve "patlamaya dayanıklı" beton ve çelik karışımı duvarlala çevrili olması planlanıyor.

Zuckerberg'in bir sözcüsü, Koolau Ranch adlı yerleşke için Zuckeberg'in araziyi satın almak için 170 milyon dolar (4.9 milyar TL) harcadığını söyledi. Modern tarihin en pahalı kişisel inşaat projelerinden biri olacak olan yerleşke, kısmen tamamlanmış durumda.

Zuckerberg'in, 20'den fazla kamera ile sürekli gözetim altında olacak yerleşke projesinde çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattığı öne sürüldü. Öne sürülen iddialar arasında aynı adada Bill Gates ve Jeff Bezos'un da arazilerinin bulunduğu yer aldı.