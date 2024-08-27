'Vekil savaşlarında yeni süreç'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Ardından Hizbullah, Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuat Şükür’e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e yönelik 320 roket ve insansız hava aracı ile saldırdığını duyurdu.

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, karşılıklı çatışmanın İsrail’in Hizbullah’a karşı geri adım atmayacağının bir göstergesi olduğunu aktardı.

İran’ın ise şu durumda Hizbullah’a yardımcı olup olmayacağının tartışma konusu olduğunu belirten Bağcı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı’nın telefon görüşmesi gerçekleşterdiğini anımsatarak “Türkiye ve İran ‘Biz bu işe karışmayalım’ diye düşünüyor. Çünkü ABD, İsrail’e yönelik tüm saldırıların kendisine yapıldığını söylüyor. Hizbullah’ın işi zor. İsrail’in aslında asıl hedefi Hizbullah değil, Hamas. Vekil savaşlarında yeni bir sürece girdik. İsrail burada yeni bir dönemi başlatıyor. Arap ülkelerinin ve İran müdahale etmeyecektir” dedi.

İran’ın “gerilimi artırmak istemediğini ancak İsrail’in Hamas lideri İsmail Haniye’ye suikastına karşı hesaplanmış bir karşılık vereceğini” belirten açıklamaya karşın Bağcı, “İran nükleer silah programı konusunda ABD ile müzakere ediyor. İsrail’e saldırdığı durumda buna devam edemez. Bu İran’ın öncelikli hedefiyle çelişiyor. İran zamana yayarak ve unutturarak taktik uyguluyor” değerlendirmesinde bulundu.