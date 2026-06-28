Venezuela’da felaketin üçüncü günü: Can kaybı hızla artıyor

Venezuela’da meydana gelen iki büyük depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin en fazla zarar gören bölgelerinden La Guaira’da arama kurtarma ekipleri ve siviller, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerin açıkladığı son verilere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 430’a çıktı. Ailelerin bildirimlerine göre en az 68 bin 900 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.

Depremin üzerinden üç gün geçmesine rağmen La Guaira’da birçok kişi yakınlarından gelecek iyi bir haber için enkaz başında bekliyor. Bölge halkı, yıkılan binaların beton yığınları arasında kürek, halat, iş makineleri ve çoğu zaman çıplak elleriyle arama yapıyor.

Uluslararası kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaya başlaması, yakınlarını arayan aileler için sınırlı da olsa umut yarattı. Ancak arama kurtarma çalışmalarında kritik kabul edilen ilk 48 ila 72 saatlik sürenin geride kalması, enkaz altındaki kişilere sağ ulaşma ihtimalini giderek azaltıyor.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada 14 binden fazla asker ve polisin bölgede görev yaptığını söyledi. Rodríguez, afet alanlarına girişlerin kontrol altına alındığını ve özel izin sistemi uygulandığını belirtti.

SİVİLLER ENKAZA KENDİ İMKANLARIYLA GİRDİ

La Guaira’daki bazı bölgelerde halk, ekipman yetersizliği nedeniyle enkaza kendi imkânlarıyla girdi. Baret bulunmadığı için bazı gönüllülerin motosiklet kasklarıyla arama yaptığı görüldü.

Yıkıntılar arasında gündelik yaşama ait eşyalar da felaketin boyutunu ortaya koydu. DVD’ler, mutfak lavaboları, yataklar ve ayakkabılar, bir zamanlar ev olan beton yığınlarının arasında kaldı.

Bazı bölgelerde ise kötü koku ve sıcak hava koşulları arama çalışmalarını daha da zorlaştırdı. Kıyı yerleşimlerinde toz bulutları etkili olurken, birçok kişi maske takmak zorunda kaldı.

Hükümet görevlilerinin bazı yıkım alanlarında yardım etmeden fotoğraf çektirdiği iddiaları, bölgedeki tepkiyi büyüttü. Bir enkaz alanında öfkeli sivillerin, bölgeden ayrılmak isteyen bir ekskavatörü durdurduğu ve operatörü araçtan indirdiği bildirildi.

Felaket bölgelerinde, ölülerin kimlik tespit işlemleri de sürüyor. Bazı alanlarda cesetlerin beyaz torbalar içinde kamyonlara yüklendiği, bazılarının ise geçici toplama noktalarında kimliklendirme için bekletildiği aktarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, depremlerden 6 milyondan fazla kişinin etkilenmiş olabileceğini bildirdi. Bu kişilerin yaklaşık 2 milyonunun başkent Caracas’ta yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre yıkımın bu denli büyük olmasında, iki güçlü ve sığ depremin kısa aralıklarla meydana gelmesi etkili oldu. Depremlerin ardından başkent Caracas ve çevresinde artçı sarsıntılar da sürdü. Cumartesi günü 4,8 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem kaydedildi.

FELAKET, SİYASİ SINAVA DÖNÜŞTÜ

Deprem felaketi, ocak ayında göreve gelen geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez için büyük bir sınav olarak görülüyor. Ülke, uzun süredir ekonomik kriz, altyapı sorunları ve kamu hizmetlerindeki zayıflıklarla mücadele ediyor.

Rodríguez yönetimine yönelik meşruiyet tartışmaları da felaketin ardından yeniden gündeme geldi.

Muhalifler ve hükümet karşıtları, afet müdahalesindeki aksaklıkların yıllardır süren kötü yönetimin sonucu olduğunu savunuyor.

Arama kurtarma ekipleri ve insani yardım sevkiyatları Venezuela’ya ulaşmaya devam ediyor. Meksika, ABD, Brezilya, El Salvador, Fransa ve farklı ülkelerden gelen ekipler enkaz çalışmalarına katıldı.

Venezuelalı yetkililer, cumartesi günü itibarıyla 17 uçakla bin 600’den fazla kurtarma görevlisinin ülkeye geldiğini açıkladı.

Ancak depremden etkilenen bölgelerde zaman daralıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için yürütülen çalışmalar, hem ağır yıkım hem sıcak hava hem de artçı sarsıntılar nedeniyle zor koşullarda devam ediyor.