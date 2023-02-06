Venezuela, Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:28

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:28

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Maduro, "Ne yazık ki insan kayıpları, yaralılar ve kayıplar bırakan çeşitli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk ve Suriye halklarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, daha önce yaptığı açıklamada "Venezuela, bugün meydana gelen trajik deprem karşısında Türkiye ve Suriye halkları ve hükümetleriyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade eder" demişti.

Yvan Gil, "Venezuela, Türk ve Suriye hükümetlerinin, etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede normal işleyişine kavuşması için gösterecekleri çabalara acil destek, yardım ve gerekli desteği hazırlamaya hazır olduğunu ifade eder" ifadelerini kullanmıştı.