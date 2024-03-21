Venezuela'da muhalefet partisinden iki kişiye gözaltı

Venezuela'da muhalefet partisinden üst düzey 2 kişi, "sokakları şiddet ve kaosa sürükleme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:55
Venezuela'da muhalefet partisinden iki kişiye gözaltı
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Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, "Vente Venezuela" partisinin Ulusal Koordinatörü Henry Alviarez ve eski milletvekili Dignora Hernandez'in gözaltına alındığını bildirdi.

Seçim döneminde sokakların şiddet ve kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini belirten Saab, şüpheli sıfatıyla sorgusu yapılan Emil Brandt Ulloa'nın itirafları doğrultusunda yeni gözaltıların yapıldığını söyledi.

Saab, Ulloa'nın 15 Ocak'ta Barinas kentindeki şiddet eylemlerine katılması nedeniyle tutuklandığını hatırlatarak, muhalif isimler Alviarez ve Hernandez'in gözaltına alındığını doğruladı.

Muhalefeti ülkenin istikrarını bozmaya çalışmakla suçlayan Saab, "Planları ülkenin istikrarını bozmaktı. Amaçları askerleri, öğrencileri ve sendikaları bir araya toplayarak kendi emellerine alet etmekti" ifadesini kullandı.

Saab, son 2 ay 20 gün içinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast dahil bir dizi komplo ve tehdidi ortaya çıkardıklarını, 7 kişi hakkında daha gözaltı emri bulunduğunu kaydetti.

Alviarez ve Hernandez, muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado'nun partisinin üst düzey isimleri arasında geçiyor.

Gözaltılardan Devlet Başkanı Maduro'yu sorumlu tutan Machado, sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Machado, "Dünya alarma geçti! Maduro rejimi kampanya ekibime acımasız baskılar uyguluyor. Bu korkakça eylemler, Venezuela'nın barış ve demokrasisine engel olmayı amaçlıyor. Değişim ve özgürlüğe giden yolu kapatmaya çalışıyorlar" paylaşımında bulundu.


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