Venezuela'ya 'diktatörlük' suçlaması: Deliler tarafından yönetiliyor

Yayınlanma: 14.03.2024 - 12:35

Güncelleme: 14.03.2024 - 12:35

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, X sosyal medya platformunda, hava sahasını Arjantin'e kapatan Venezuela hükümetini eleştirdi.

Adorni, "Diktatörlerden oluşan bir hükümetten beklenebilecek bir hareket, yanıt vermeyi bile hak etmeyen bir mesele. Venezuela halkının uzun süredir bu deliler tarafından yönetiliyor olması bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Arjantin, 12 Ağustos 2022'de ABD'nin talebiyle Venezuela'ya ait uçağa el koymuştu.

7 Haziran'da Venezuela'nın başkenti Karakas'a dönmesi planlanan uçak, yakıt yetersizliği nedeniyle bu uçuşu gerçekleştirememiş, 8 Haziran'da yakıt almak üzere Arjantin'den Uruguay'a hareket etmiş ancak Uruguay'ın hava sahasını kapatması üzerine yakıt alamadan ülkeye geri dönmüştü.

ABD, Venezuelalı kargo şirketinin, İran'ın Mahan Hava Yolları şirketinden satın aldığı "Boeing 747" tipi kargo uçağına "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el konulduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, 2019'da İran hava yolu şirketi Mahan Air'i Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 16 Şubat'taki açıklamasında, ülkeye ait kargo uçağının Arjantin ve ABD işbirliğiyle "çalındığını" öne sürmüştü.

Maduro, basın toplantısında konuya ilişkin, "Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait "Boeing-747" tipi kargo uçağına Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından el konulduğunu iddia ederek, bunu "hırsızlık" olarak nitelendirmişti.

Arjantinli yetkililerce ABD'ye teslim edilen Venezuela'ya ait uçağın daha sonra parçalara bölündüğü medyaya yansımıştı.

Venezuela, ülkeye ait kargo uçağına el konulmasında rolünün bulunduğu gerekçesiyle Arjantin'den gelen tüm uçaklara hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Yvan Gil, hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçağa el konulmasının yol açtığı hasarı telafi edene kadar Arjantin'e hava sahalarını açmayacaklarını bildirmişti.