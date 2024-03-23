Venezuela'da muhalif Machado, adaylıktan çekildi

Venezuela'da, 27 Ocak'ta 15 yıl siyasi yasak cezası onanan eski milletvekili Maria Corina Machado, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi adaylıktan çekildi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:13
Venezuela'da muhalif Machado, adaylıktan çekildi
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Başkent Karakas'ta basın toplantısı düzenleyen Machado, 28 Temmuz'daki seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşısına Corina Yoris'i çıkaracaklarını duyurdu.

Yoris'in "Vente Venezuela" partisi adına ve kendisinin yerine yarışacağını aktaran Machado, "Ortak bir başlangıç için toplandık. Bugün seçimi kazanmak için ve Maduro'yu devirmek için büyük bir adım attık. Rejim kaybettiğini biliyor ve halkın bizim yanımızda olduğunu da biliyor. Venezuela için, çocuklarımız için ve özgürlüğümüz için gereken her şeyi yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Machado, hükümeti hedef aldığı konuşmasında, "Ekim 2023 ön seçimlerde 3 milyonu aşkın Venezuelalı 2024 seçimlerinde yarışmam için bana sorumluluk verdi. Biri bunu durdurdu ve bizi engelliyor. Yoris'e güvenim tamdır ve herkesin desteğiyle seçimlerde zafere ulaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin adayının mevcut Devlet Başkanı Maduro olduğu bildirilmişti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanı seçimlerinin 28 Temmuz'da düzenlenmesi için oy birliğiyle karar aldıklarını açıklamıştı.

Adaylık başvurularının 21-25 Mart'ta yapılabileceğini belirten Amoroso, 4-25 Temmuz'da da seçim kampanyasının düzenleneceğini söylemişti.

Venezuela Mali İşler Genel Müdürlüğü soruşturma kapsamında, Machado'nun, Venezuela'nın kamu etiğini, idari ahlakını, hukukun üstünlüğünü, barış ve egemenliğini ihlal ettiğine karar vermiş, muhalif adaya 15 yıl siyasi yasak getirmişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), eski milletvekili Machado'nun 15 yıl siyasi yasak kararını onamıştı.


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