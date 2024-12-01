Venezuela’da Uluslararası Antifaşizm Kongresi: 76 ülkeden yüzlerce kişi ‘Yeni Bir Dünya İçin’ buluştu

Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:11

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:11

Uluslararası Antifaşizm Kongresi, ‘Yeni Bir Dünya İçin’ sloganıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin başkenti Caracas’ta 27-28 Kasım 2024 tarihlerinde yapıldı.

76 ülkeden bin 100 delegenin katıldığı kongreye Türkiye’den CHP’li Yeşim Fatma Tektaşlı ve CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can katıldı.

Kurulan 7 ayrı masada eş zamanlı çalıştayların da yapıldığı kongrenin açış konuşmasını yapan Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, küresel imparatorlukların faşist eylemlerinin, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri olduğunu söyledi.

Gil konuşmasında, İsrail’in Siyonist hükümetinin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarla Filistin’de yaklaşık 100 bin insanı öldürdüğüne dikkat çekerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını G7, Avrupa Birliği ve ABD gibi küresel güçlerin vesayeti altında gerçekleştirilen bir 'Nazi soykırımı' olarak nitelendirdi.

İnsanlığın 1930'lardan bu yana en büyük faşizm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, emperyalizmin işçiler üzerindeki egemenliğini sürdürmek için faşizmi bir araç olarak kullandığını ifade etti.

Kongreden izlenimlerini anlatan Yeşim Fatma Tektaşlı, “Dünyanın dört bir yanından kongreye katılanlarda ciddi bir inanmışlık gördüm. Güzel ve iyi insanların kardeşlik duygusu içinde bir araya geldiğini söyleyebilirim” dedi.

Venezuela’nın emperyalizme ve faşizme karşı bir birliktelik oluşturmaya çalıştığını kaydeden Tektaşlı, “Bu anlamda çok başarılı bir girişim olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kongre ile eş zamanlı olarak yapılan çalıştaylarda sosyal medya ile ilgili çalışma grubuna katılan Tektaştı, çalışma grubuna katılan uzmanların , emperyalist odakların son yıllarda sosyal medyada güç kazandığına vurgu yaptığını ve buna karşı da ortak bir mücadele yürütülmesi görüşünün kabul gördüğünü vurguladı.

Kongre salonunda ve sahnede sık sık İsrail’in saldırılarına hedef olan Filistin, İran ve Lübnan7a destek gösterileri yapıldı.

Uluslararası Anti-Faşizmi Destekleme Komitesi'nin oluşturulduğu kongrede Dünya Anti-Faşist Cephesi'nin kuruluşu için de girişim başlatıldı.

Kongrede emperyalist ve faşist saldırıları izlemeye, araştırmaya ve kınamaya adanmış Dünya Gözlemevi'nin kurulması, Caracas merkezli Uluslararası Antifaşist Hareketin Yönetici Sekreterliği'nin kurulması, stratejik düşünmeyi ve anti-faşist mücadele için öneriler üretmeyi amaçlayan Caracas Forumu adı verilen bir düşünce grubunun oluşturulması, Antifaşist Enternasyonal'e bağlı bir hukukçular ağı oluşturulması, kongreye temsilci gönderen 76 ülkede Anti-Faşist Enternasyonal'in çalışma ekiplerini kurulması kararlaştırıldı.

Uluslararası Antifaşizm Kongresi’nin kapanış günü “Caracas Antifaşist Deklarasyonu” başlığı ile yayınlanan sonuç bildirgesinde şu görüşler dile getirildi:

Dünya Barışının, çatışmaların barışçıl çözümünün ve halkın egemenliğinin savunulmasının temel ekseni olarak halk tarafından yönetilen halkçı, katılımcı demokrasiye olan bağlılığımızı ifade ederiz