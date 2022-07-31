ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:41

Yerel medyadaki haberlerde, Illinois'ın Oak Lawn bölgesinde 27 Temmuz'da trafik denetimi yapan polislerin, 17 yaşındaki Hadi Abuataleh'in bulunduğu aracı durdurduğu belirtildi.

Olayla ilgili ortaya çıkan videoda, polislerin Abuataleh'i gözaltına alırken sırt üstü yere yatırdığı görülüyor.

Görüntüler, 3 polisin üstüne çıktıkları Abuataleh'i defalarca öldüresiye yumrukladığını gözler önüne seriyor.

Polislerin özellikle Abuataleh'in başını hedef aldığı görüntülerin, çevreden geçen biri tarafından çekildiği öğrenildi.

Abuataleh uğradığı şiddetin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, Abuataleh'in yarı otomatik bir silahı olduğunu açıklasa da görüntülerde gencin silahı olduğuna dair ayrıntı yer almıyor.

Abuataleh'in annesi Dena Natour ve ailenin avukatı, düzenledikleri basın toplantısında, gencin yüzünde, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğunu açıkladı.

Oğlunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirten Natour, şiddetin görüntülerini izlediğini söyledi.

Natour, "Koskoca 3 adamın çocuğunu dövdüğünü görünce çok çaresiz hissediyorsun" ifadesini kullandı.

POLİS ŞİDDETİ PROTESTO EDİLDİ

Bu arada özellikle Arap kökenli Amerikalılardan oluşan bölge halkı, polisin orantısız güç kullanarak uyguladığı şiddete sessiz kalmadı.

Oak Lawn Polis Merkezi önünde bir araya gelen protestocular, polisin ırkçı şiddetine karşı sloganlar attı.

Protestocular, 3 polisin görevlerine son verilmesini istedi.

Amerikan İslam İlişkileri Chicago Konseyi Başkanı Ahmed Mahmud Rehab, konuyla ilgili açıklamasında, Oak Lawn bölgesindeki Arap-Amerikan halkının uzun bir süredir polisin saygısızlığından şikayetçi olduğunu söyledi.

Rehab, Abuataleh'e yaşatılanlardan önce Oak Lawn Arap-Amerikan halkının hayatlarının tehlike altında olduğunu düşünmediğini ifade etti.

POLİS, SİLAH ALABİLECEĞİ ENDİŞESİYLE GENCİ ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ

Diğer yandan, emniyet yetkilisi Daniel Vittorio, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayın meydana geldiği gün polislerin trafik çevirmesi yaptıklarını ifade etti.

Polislerin durdurdukları aracın arka koltuğundaki Abuataleh'ten araçtan inmesini istediğini anlatan Vittorio, araçtan inip kaçmaya başlayan gencin bir polis tarafından yakalandığını belirtti.

Vittorio, bu sırada Abuataleh'in elini çantasına uzattığını ve polisin de çantasından silah alabileceği endişesiyle gencin ellerini kontrol altına almaya çalıştığını savundu.

Olaya karışan 3. polisin Abuataleh'e yüksek voltta elektrik veren taser silahıyla müdahale ettiğini açıklayan Vittorio, polislerin görevden uzaklaştırılmadıklarını söyledi.