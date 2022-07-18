ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı

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ABD’nin Indiana eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi, 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:22

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

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