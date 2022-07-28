ABD'ye Meksika sınırından kaçak yolla giren Türkler, Tiktok'ta gündem oldu.
Meksika sınırından ABD'ye kaçak yollardan geçen Türk vatandaşlarının sınırdan geçme anını çektikleri video sosyal medyada gündem oldu.
Videoda şahıslardan biri insan kaçakçına, “Suyu geçiyoruz kral. Geçtik Amerika’ya. Sen bir tanesin, bu şebekenin en iyisi sensin” diyerek teşekkür ettiği duyuldu.
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