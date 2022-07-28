ABD'ye Meksika sınırından kaçak yolla giren Türkler, Tiktok'ta gündem oldu.

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:01

Videoda şahıslardan biri insan kaçakçına, “Suyu geçiyoruz kral. Geçtik Amerika’ya. Sen bir tanesin, bu şebekenin en iyisi sensin” diyerek teşekkür ettiği duyuldu.

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