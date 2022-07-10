Arjantin de karıştı

10 Temmuz 2022 Pazar, 18:18

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkenin bağımsızlık ilanının yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada "birlik" çağrısında bulundu ve ülkedeki farklı gruplardan bu yönde çaba sarf etmelerini istedi.



