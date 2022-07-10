Arjantin de karıştı

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Protestocular yükselen enflasyon ve bel büken ulusal borç nedeniyle hükümeti eleştirmek amacıyla başkanlık sarayına yürürken, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez 'birlik çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 18:18

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkenin bağımsızlık ilanının yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada "birlik" çağrısında bulundu ve ülkedeki farklı gruplardan bu yönde çaba sarf etmelerini istedi.


Protesto Arjantin ekonomi

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