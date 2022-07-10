Arjantin de karıştı
Protestocular yükselen enflasyon ve bel büken ulusal borç nedeniyle hükümeti eleştirmek amacıyla başkanlık sarayına yürürken, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez 'birlik çağrısında bulundu.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkenin bağımsızlık ilanının yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada "birlik" çağrısında bulundu ve ülkedeki farklı gruplardan bu yönde çaba sarf etmelerini istedi.
Video Haberler
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- 'Biz bu değiliz'
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- 'Recep Tayyip Erdoğan gidince gelirim'
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'