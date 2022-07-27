Bu görüntüler bu sabah kaydedildi: Suriye'de dikkat çeken hareketlilik

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:23

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenleme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos günü Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı. Erdoğan'ın Putin'le ziyareti öncesi bölgeden dikkat çekici bir haber geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye ve Rus ordularının ortak bir tatbikat düzenlediğini duyurdu. Gece yarısı düzenlendiği bildirilen tatbikatta Suriye ordusu askerleri, Rus eğitmenlerle birlikte savaş uçaklarından paraşütle atladı.

Esad yönetimi söz konusu tatbikatı, "Ortak tatbikatlar, iki ordunun terörle mücadele bağlamında yürüttüğü ortak görevlerden biridir. Son tatbikat da iki dost taraf arasındaki uyumun boyutunu göstermiştir" ifadeleriyle duyurdu.