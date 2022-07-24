California’da orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
ABD’nin California eyaletinde cuma günü başlayan Oak yangını nedeniyle Mariposa County’de acil durum ilan edildi.
ABD’nin California eyaletinde cuma günü başlayan Oak yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. California Valisi Gavin Newsom’ın ofisinden yapılan açıklamada, Mariposa County’de acil durum ilan edildiği ve 3 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı (Cal Fire), 11 itfaiye ekibi, 400’den fazla personel, 45 itfaiye aracı ve 4 helikopterle alevlere müdahale edildiği açıkladı. Cal Fire ayrıca, bölgeden tahliye edilen vatandaşların geçici olarak barınması için Mariposa'daki bir ilkokulda Kızıl Haç tarafından tahliye merkezi kurulduğunu bildirdi. Yosemite Milli Parkı’nı tehdit eden ve hızla yayılan alevler nedeniyle bölgeye elektrik sağlanamıyor.
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