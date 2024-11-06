Donald Trump'ın yeniden başkan olması dünya ekonomisini nasıl şekillendirecek? Türkiye'yi ekonomik olarak neler bekliyor? Prof. Dr. Kozanoğlu anlattı

06 Kasım 2024 Çarşamba, 16:50

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi 5 Kasım Salı itibarıyla başladı. Seçimde toplam dört aday bulunsa da kazanma ihtimali en yüksek iki aday Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris olarak görülüyordu.

Donald Trump kıyasıya süren seçim yarışında salıncak eyalet olarak adlandırılan ve en çok delegeyi barındıran eyaletlerin çoğunluğunda öne geçmesi ve 270 delegeyi tamamlayarak %51'lik oy oranına sahip olması ile ABD'nin yeni başkanı oldu.

SEÇİMİN GALİBİ TRUMP'IN POLİTİKALARI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Bütün dünyada korumacı politikaların yaygınlaşma olasılığının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu,Trump'ın önerdiği politikaların tutarlılık taşımadığının ABD'li iktisatçılar tarafından ortaya koyulduğunu ifade etti. Kozanoğlu, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Trump'ın genel anlayışı gelir vergilerini kaldırmak, kurumlar vergisini de %9'a kadar düşürmek, buralardan oluşacak bütçedeki açığı da, gümrük vergileri ile karşılamak üzerine. Bu hesaplar tutmuyor. Bu uygulama doğru bir şey değil. Ülkede gelir ve servet dağılımı çok bozuk gelirden vergi almıyorsunuz. Şirketler kesiminin çok düşük vergi oranları ile kurtulmalarını sağlıyorsunuz. Bu zaten başlı başına bir sorun. Dünyanın hiçbir yerinde 18-19. yüzyılın sonundan bu yana bu kadar ağır gümrük vergileri uygulayıp da gelir dengelerini sağlamış bir ülke bulunmuyor."

SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Donald Trump'ın yeniden başkan olmasının Türkiye'nin lehine mi yoksa aleyhine mi olur sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, "Lehine olacağı yönünde bir doğruluk payı var. Vücut kimyaları birbirine uyuyor. Ancak gündelik hayatta birbirleriyle konuşmaları, birbirlerinin sırtını sıvazlamaları yetmiyor. 2018'de, Türkiye'nin son dönemlerde yaşadığı en önemli döviz krizi, Trump'ın 'Ekonominizi mahvederim' deyip Twitter üzerinden ortaya çıkmıştı. Bunun iki sonucu oldu, bir döviz kurları sıçradı, bütün ekonomi dengeleri altüst oldu" dedi.

FAİZLER KESKİN BİÇİMDE ARTIRILMIŞTI

Dolardaki artışa son vermek ve dövizdeki oynaklığı azaltmak için faizlerin çok keskin bir biçimde artırıldığına değinen Kozanoğlu, bu sürecin ise ekonomide ciddi duraklama, işsizlik oranlarının artışı ve başta kredi kartları olmak üzere borçların geri ödenmesinde sorunlar çıkmasının takip ettiği olumsuzluklara neden olduğunu aktardı. Bugün bile zararlı etkilerin hissedildiği ve 2021'de başlayan hızlı faiz indirim süreçlerinin bir tepki olarak ortaya çıktığını da ekleyen Prof. Dr. Kozanoğlu, Trump'ın seçilmesiyle benzer durumların tekrar ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.