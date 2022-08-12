İntikam için 2 yıl bekledi: Damat, gelini düğün günü ifşa etti

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:51

Çin'in Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.