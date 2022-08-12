İntikam için 2 yıl bekledi: Damat, gelini düğün günü ifşa etti
Çin'de gerçekleştirilen düğünde damadın açtığı video, ortalığı karıştırdı. Gelinin kendisini eniştesiyle aldattığı anların videosunu yayınlayan damat, salonun buz kesmesine neden oldu. Gelin ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında hıçkıra hıçkıra ağladı.
Çin'in Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.
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