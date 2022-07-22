İşte Sezgin Baran Korkmaz’ın kaldığı hapishane
ABD‘de tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Utah Eyaleti Salt Lake kenti ‘Salt Lake Metropolitan County Hapishanesi'nde yattığı bildiriliyor.
ABD’de 21 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz, duruşmalar süresince bu hapishanede kalacak. Cezası belli olunca başka bir hapishaneye nakledilmesi bekleniyor. Hapishane yargılanan mahkumlar için geçici bir alıkoyma tesisi olarak işlev görüyor. Uzun süreli hapis cezası alan mahkumlar başka hapishanelere naklediliyor.
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