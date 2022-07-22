İşte Sezgin Baran Korkmaz’ın kaldığı hapishane

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ABD‘de tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Utah Eyaleti Salt Lake kenti ‘Salt Lake Metropolitan County  Hapishanesi'nde yattığı bildiriliyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 18:23

ABD’de 21 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz, duruşmalar süresince bu hapishanede kalacak. Cezası belli olunca başka bir hapishaneye nakledilmesi bekleniyor. Hapishane yargılanan mahkumlar için geçici bir alıkoyma tesisi olarak işlev görüyor. Uzun süreli hapis cezası alan mahkumlar başka hapishanelere naklediliyor.

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Sezgin Baran Korkmaz hapishane CEZAevi

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