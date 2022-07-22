İşte Sezgin Baran Korkmaz’ın kaldığı hapishane

‘Salt Lake County Metro’ Hapishanesi, Salt Lake City şehrinde bulunan orta güvenlik düzeyinde 4 bölümden oluşan bir ilçe hapishanesi. Utah eyaleti ve federal yasalara tabii suçlardan hüküm giymiş erkek suçlular bulunuyor. 1978’de açıldı 2 bin mahkum kapasiteli.

TELE 1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, hapishanenin mahkum kuralları ve düzenlemelere ilişkin 29 sayfalık bir el kitabı bulunuyor. Mahkumlara hangi hizmetlerin verildiği, nelerle yükümlü oldukları ve onlardan ne beklendiği ayrıntılı anlatılıyor.