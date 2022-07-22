İşte Sezgin Baran Korkmaz’ın kaldığı hapishane
ABD‘de tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Utah Eyaleti Salt Lake kenti ‘Salt Lake Metropolitan County (ilçe)’ hapishanesinde yattığı bildiriliyor.
ABD’de 21 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz, duruşmalar süresince bu hapishanede kalacak. Cezası belli olunca başka bir hapishaneye nakledilmesi bekleniyor. Hapishane yargılanan mahkumlar için geçici bir alıkoyma tesisi olarak işlev görüyor. Uzun süreli hapis cezası alan mahkumlar başka hapishanelere naklediliyor.
‘Salt Lake County Metro’ Hapishanesi, Salt Lake City şehrinde bulunan orta güvenlik düzeyinde 4 bölümden oluşan bir ilçe hapishanesi. Utah eyaleti ve federal yasalara tabii suçlardan hüküm giymiş erkek suçlular bulunuyor. 1978’de açıldı 2 bin mahkum kapasiteli.
TELE 1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, hapishanenin mahkum kuralları ve düzenlemelere ilişkin 29 sayfalık bir el kitabı bulunuyor. Mahkumlara hangi hizmetlerin verildiği, nelerle yükümlü oldukları ve onlardan ne beklendiği ayrıntılı anlatılıyor.
Korkmaz’ın ABD’li suç ortakları 2018 yılında tutuklanan ve itirafçı olan ‘Kingston biraderler’den (Washakie Renewable Energy Group ve Noil Energy Group sahipleri) Jacob Kingston’da aynı hapishanede tutuklu bulunuyor. Kardeşi Isaiah Kingston ise ‘Weber County(ilçe)’ hapishanesinde tutuklu bulunuyor.
Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen ABD’de ‘SBK Holdings USA’ şirketini kuran ortakları Levon Termendhzyan (Lev Aslan Dermen) suçlu bulunmuştu. Termendhzyan farklı bir hapishanede ‘Davis County’ Hapishanesinde tutuklu bulunuyor.
Savcılıkla anlaşan Kingstonlar , ABD vergi dairesi ‘IRS’e yanlış vergi beyanında bulunduklarını itiraf etmiş, Türkiye’deki faaliyetlerini anlatmıştı. Kingstonlar, ‘511 milyon 842 bin 773 dolar’ tazminat ödemeyi ve Türkiye de dahil olmak üzere ABD ve ülke dışında suçlamalarla bağlantılı olan mallarına el konulmasını kabul etmişti.
Utah Bölge Mahkemesi tarafından hazırlanan 15 sayfalık iddianamede, Sezgin Baran Korkmaz ‘kara para aklama, para havale dolandırıcılığı, resmi işlemin engellenmesi ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurmak’ suçlarından toplam 225 yılla yargılanacak. Korkmaz’ın da Rıza Sarraf gibi itirafçı olma beklentisi buradaki hukukçular tarafından da dile getiriliyor.
Kingston Kardeşler ve Termendhzyan ise verilecek cezaları bekliyor.
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