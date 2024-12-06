Yankı Bağcıoğlu'ndan Suriye uyarısı: 'Onlar için facia olur, felaket olur!'

06 Aralık 2024 Cuma, 17:51

ÖNCELİK HUDUT GÜVENLİĞİ VE GÖÇ KONTROLÜ

Bağcıoğlu, İdlib’de artan gerilim ve bombardımanların Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu. Özellikle 2020’de yaşanan İdlib saldırılarının ardından bölgenin Türkiye için stratejik öneminin arttığını belirtti. Bağcıoğlu, “Sınırlarımızı korumak birinci önceliğimiz. Ancak yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Bu, hem sosyolojik hem ekonomik anlamda ciddi sorunlara yol açar” dedi.

ALGI HAREKATLARI DEVAM EDİYOR

Halep çevresindeki askeri hareketlilik ve buna bağlı sosyal medya söylemleri hakkında konuşan Bağcıoğlu, Türkiye'nin Suriye’deki varlığının yanlış algılarla yansıtıldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan “Misak-ı Milli” haritalarını ve bazı provokatif söylemleri eleştirerek, bunların Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakabileceğini ifade etti.

CHP’NİN SURİYE STRATEJİSİ

Bağcıoğlu, CHP’nin Suriye politikasını açık bir şekilde özetledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi ne İsrailci ne Amerikancı ne de Esadçı bir çizgide. Tamamen Türk milletinin ve Türk devletinin milli menfaatlerini koruma pozisyonundadır. Bizim amacımız, sınırlarımızın güvenliğinin sağlandığı, Türkiye'nin çıkarlarının korunduğu bir yapının sürdürülmesidir. Mezhepçi maceralara, Neo-Osmanlıcı hayallere ya da emperyalist planların peşinden gitmeyeceğiz.”

'SURİYE’NİN ÜÇE BÖLÜNMESİ PLANLANIYOR'

Bağcıoğlu, Suriye’nin kuzeybatısında HTŞ’nin kontrolünde Sünni bir Arap devlet, kuzeydoğusunda YPG’nin etkisiyle Sünni bir Kürt devleti ve güneyinde rejim yönetimi şeklinde üçe bölünmesine yönelik iddialar hakkındaki soruları da yanıtladı. Bu tür bir senaryonun bölgedeki çatışmaları daha da derinleştirebileceğini belirten Bağcıoğlu, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Bölünme, Türkiye’nin güvenliği için uzun vadede çok büyük tehditler doğurabilir." dedi.

VEKALET SAVAŞLARI

Programda Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) de değinen Bağcıoğlu, ABD ve diğer bazı ülkelerin bölgedeki vekalet savaşlarıyla BOP’un hedeflerini güncellediğini ifade ederek, “Türkiye, böyle bir planın parçası olamaz. CHP olarak bu tür projelerin karşısında duruyoruz” dedi.

'TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki varlığına da değindi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve terör tehdidinin tamamen bertaraf edilmesi durumunda bu varlığın gözden geçirilebileceğini belirtti. Ancak mevcut şartlarda böyle bir geri çekilmenin mümkün olmadığını vurguladı.

SURİYE VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Programda son olarak Türkiye’nin bölgesel gücü ve diplomatik stratejileri ele alındı. Bağcıoğlu, Türkiye’nin bölgedeki en güçlü devlet olduğunu vurgulayarak, şu mesajı verdi:

“Bizim amacımız, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek ve Türkiye’nin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaktır. CHP olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz.”