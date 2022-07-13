Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı

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Sri Lanka'da sular durulmuyor. Ekonomik kriz nedeniyle sokağa çıkan protestocular, şimdi de ilan edilen OHAL'e tepki göstererek, başbakanlık ofisini bastı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:57

Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından görevini Başbakan Wickremesinghe devretti. Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanlığındaki ilk işi OHAL ilan etmek olunca protestocular başbakanlık ofisini bastı. 

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Protesto Sri Lanka Başbakan Ranil Wickremesinghe

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