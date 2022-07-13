Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı
Sri Lanka'da sular durulmuyor. Ekonomik kriz nedeniyle sokağa çıkan protestocular, şimdi de ilan edilen OHAL'e tepki göstererek, başbakanlık ofisini bastı.
Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın ülkeden kaçmasının ardından görevini Başbakan Wickremesinghe devretti. Wickremesinghe'nin cumhurbaşkanlığındaki ilk işi OHAL ilan etmek olunca protestocular başbakanlık ofisini bastı.
İlgili Haberler
- Sri Lanka'da protestocular başbakanlık ofisini bastı
Video Haberler
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
- BBP'den 'seçim' kararı
- Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'Hazırlığa başladı, masasında dosyalar var'