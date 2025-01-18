Türkiye Suriye'ye yönelik operasyona mı hazırlanıyor?

18 Ocak 2025 Cumartesi, 11:02

Emekli Tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, Ömer Can Talu'nun sunduğu "İkinci Bakış" programında Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin olası hamlelerini değerlendirdi. Tör, programda yaptığı açıklamada, "Hiçbir devlet kendi sınırında kendisini tehdit eden bir terör örgütü bulundurmaz." diyerek bunun için Türkiye'nin kendi güvenliğiyle ilgili kararları kendisinin almak zorunda olduğunu vurguladı.

HTŞ VE YPG ARASINDA MUTABAKAT MI VAR?

Programda, Suriye geçici hükümeti ve HTŞ'nin terör örgütü YPG'ye karşı nasıl bir tavır takınacağı da soruldu. Tör, "Geçmişte bu iki grubun çatışmasını görmedik. Yakın zamanda da sanki her iki tarafın da çatışmamaya yönelik aralarında açıklanmayan bir mutabakat var gibi görünüyor." diyerek bu konudaki belirsizliğe dikkat çekti.

SURİYE BÖLÜNECEK Mİ?

Tör, Suriye'nin üçe bölüneceği iddialarına karşı çıkarak, "Gelişmiş ülkeler insanların etnik mezhepsel gruplarına göre bölünüyor mu?" diye sordu ve böyle bir yaklaşımın insan hakları ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. "Suriye'nin bütünleşik bir yapıda olması hem Suriye'de yaşayanlar için hem de bölgedeki genel olarak terör gruplarının o bölgede bulunmaması ve çeşitli diğer açılardan baktığınız zaman daha makbuldür." diyen Tör, Suriye'nin bütünleşik bir yapıya kavuşmasının önemini vurguladı.

"TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ KARARLARI KENDİSİ ALMAK ZORUNDADIR"

Tör, ABD'nin Suriye politikasının belirsizliğine de değindi. Trump yönetiminin göreve başlamasının ardından durumun ne olacağının henüz net görünmediğini belirterek, "Trump'ın ne karar vereceğini bilemiyoruz." dedi. Ancak, Türkiye'nin kendi güvenliği söz konusu olduğunda başkalarının kararlarını bekleyemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili kararları kendisi almak zorundadır." şeklinde konuştu.

Kurtuluş Savaşı'ndan da örnekler veren Tör, Türkiye'nin tarih boyunca kendi bağımsızlığını ve güvenliğini korumak için mücadele ettiğini hatırlattı.

OPERASYON GÜNDEMDE Mİ?

Aylardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik bir operasyon planladığı konuşuluyor. Tör, bu iddialara yönelik doğrudan bir yorumda bulunmaktan kaçındı. Ancak, "Türkiye'nin (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nı kast ederek) bunu tamamlaması gerekiyor." diyerek operasyon olasılığını da dışlamadı.

Tör olası bir kara harekatı hakkında şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı operasyonlar geçmişte başarılı. Yani oradaki terör mensuplarını oradan uzaklaştırdılar ve o bölgede güvenli bir alan oluşturdular ama yeterli mi derseniz zaten Türkiye’nin planı da hem derin hem de bölgenin tamamında olan bir operasyonel faaliyeti icra etmekti. Bu tamamlanamadı. Dolayısıyla Türkiye’nin bunu tamamlaması gerekiyor.”

Ayn El Arap (Kobani) bölgesinin kritik önemine dikkat çeken Tör, "Ayn El Arap (Kobani) bölgesi aslında çok kritik bir yer. Sonucu belirleyecek anahtarın şeyi bu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.