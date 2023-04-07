Ekonomist Bayram Başaran Cumhuriyet TV'de İkinci Bakış programına konuk oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:42

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:42

AKP iktidarının ekonomideki bütün dengeleri "bombaladığını" ifade eden Başaran, "İktisat politikaları bu yönde sürdürülürse seçimden sonra hiperenflasyon gelir, üç haneyi çok aşarız. Günlük fiyat belirlemeler, saatlik fiyat belirlemelere dönüşür. Alım gücü yetmez, tomarla parayla gezeriz" şeklinde konuştu.

Başaran, "Ekonomideki en önemli şey istikrardır, istikrar güveni sağlar. İstikrar yok, maliyeciler özgür bırakılmıyor. Hukuk sistemine de güven yok, yabancı yatırımcı bu yüzden gelmiyor. Bugün Rusya da yabancı sermaye alamıyor, bizde de aynı. Üretim ve teknolojide ciddi eksikliğimiz var. İçeride tesisler kurabilecek kaynağımız da yok. Yüklü bir borçlanma var. Bu yüzden yabancı yatırımcıya ihtiyaç var" yorumunda bulundu.

Gelinen ekonomik kriz noktasının toparlanabileceğini belirten Başaran, "Biz 1980'den bu yana krizlerle büyüdüğümüz için, iktisatçılarımız bu konuda son derece deneyimli. Biz bunu kısa zamanda atlatabiliriz. Asıl olan siyasi niyettir. Yaşananların sebebi ekonomistler değil siyasilerdir" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomideki son durumu değerlendiren Başaran, "Amerikan ekonomisine bakalım, 2008 krizinden sonra, Amerikan Federal Merkez Bankası'nın bilançosu yaklaşık 1,2 trilyondan 9,2 trilyona çıktı. Birileri 'Amerikan dolarını çökerteceğiz' diyor. Amerika'da para basıldı ve enflasyon çıktı. Faizler artınca enflasyon gerilese de piyasadaki para çekilemedi. 31,800 trilyon dolar borçları var. Siyasilerin paraları yanlış yerlerde kullanmasından dolayı yoğun enflasyon yaşanıyor" dedi.

Başaran, derinleşen ekonomik krize karşı yurttaşların kendini nasıl koruyacağını anlattı:

"Herkes suya yakın bir yerlerde arazi alsın, ve kimyasal gübre kullanmasın. Kendi için bir şey üretsin, yoksa bugünkü sağlığımızı çok arayacağız. Alt gelir grubundakiler evine gıda stoklamalı. Geçen senenin maliyetleri bu seneki fiyatlara yeni yansıyacak. Döviz değil de altına yatırım yapılabilir ya da arazi alınabilir."