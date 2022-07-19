Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düşen yolcu uçağı takla attı. Yolcular ve mürettebat alevler içindeki uçaktan kurtarıldı.
Somali'nin Baydabo kentinden, başkent Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, Aden Adde Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak takla attı ve kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı.
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