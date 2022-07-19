Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düşen yolcu uçağı takla attı. Yolcular ve mürettebat alevler içindeki uçaktan kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 19:04

Somali'nin Baydabo kentinden, başkent Mogadişu'ya seyahat eden yolcu uçağı, Aden Adde Havaalanı'na iniş yaptığı sırada pist dışına çıkarak takla attı ve kısa süre içerisinde alevler içinde kaldı. 

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Somali uçak kazası uçak takla

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