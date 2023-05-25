Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına 'devlet karşıtlığı' suçlamasıyla 5.5 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:50

Güncelleme: 25.05.2023 - 19:43

Peter Lam Bui, parodi videosunu 2021 yılında Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın Londra’daki Nusr-Et’te 24 ayar altınla kaplı, 1000 sterlinden pahalı bir biftek yerken görüntülenmesi üzerine çekmişti.

Ülkesinde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve muhalefeti sindirmekle suçlanan Bakan Lam’ın, halkı yoksullukla mücadele ederken böylesine pahalı bir yemek yemesi eleştiri toplamıştı.

Lam aynı zamanda ülkeyi yöneten 16 kişilik Politbüro’nun da üyesi.

Peter Lam Bui, Nusret Gökçe’nin “Tuz Tatlışı” (Salt Bae) lakabına gönderme yaparak kendini “Tazen Soğan Tatlışı” ilan ettiği videosunda bir erişte çorbasına Nusret’in tuz döküşüne benzer bir şekilde baharat atıyordu.

Video yayımlandıktan günler sonra Bui’nin evine polis baskını gerçekleşti. Gözaltına alınan Bui’ye “Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti’ne karşı çıkma amacıyla materyal üretme ve yayma” suçlaması yöneltildi.

Vietnam Ceza Kanunu’nun bu maddesi insan hakları kuruluşları tarafından, ülkedeki muhalefeti bastırma amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Bui’nin geçmiş paylaşımları da incelendi ve o paylaşımlardan da suçlandı. Bui, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunsa da mahkemeyi ikna edemedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Vekili Phil Robertson’a göre Vietnam, bölgede eleştiriye en tahammülsüz ülkelerin başında geliyor.

Vietnam'da aynı yasa hükümleri gereği Nisan ayında, insan hakları ihlallerini belgeleyen gazeteci Nguyen Lan Thang’a altı, geçen yıl da bir diğer gazeteci Pham Doan Trang’a dokuz yıl hapis cezası verilmişti.