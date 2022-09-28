Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğini değiştirdi: Personeller üniformalarını 'cinsiyetten bağımsız' seçecek
Merkezi Britanya’daki havayolu şirketi Virgin Atlantic, çalışanlarına ‘cinsiyet gözetmeden‘, ‘cinsiyetleri ne olursa olsun’ istedikleri üniformaları giyebileceklerini açıkladı.
İngiltere merkezli Virgin Atlantic Havayolları, kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini ifade ederek, personelin cinsiyetlerinden bağımsız ve tercihlerine göre istedikleri üniformayı giyebileceğini duyurdu.
"ÜNİFORMA YÖNETMELİĞİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"
Virgin Atlantic Havayolları bugün yaptığı açıklamada kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiklerini bildirdi. Açıklamada, personele kendisini en iyi temsil eden üniformayı seçme hakkı verildiği ifade edilerek “Mürettebat, pilot ve yer ekiplerimize Vivienne Westwood tarafından tasarlanan ikonik üniformalarımızdan, hangisinin kendilerini en iyi temsil ettiğini seçme olanağı sunmak için üniforma yönetmeliğimizi değiştirdik” denildi.
Alınan karara göre personelin, kırmızı etek-ceketli takım elbise veya bordo pantolonunun orijinal erkek veya kadın tasarımına bakılmaksızın hangisinde kendisini rahat hissediyorsa onu giyebileceği ifade edildi.
Havayolu, yeni kıyafet yönetmeliği için hazırladığı tanıtım filminde “Senin üniforman, senin kimliğin, senin seçimin” ifadelerini kullandı.
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