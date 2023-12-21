Virüsten böbrek taşına: Bir insanın tecrübe edebileceği en kötü 20 acı çeşidi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:42

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:43

Bunlar arasında kırık kemikler ve böbrek taşları gibi bilinen acılar, aynı zamanda daha az bilinen ama yine de dayanılmaz ağrıya neden olan gut veya trigeminal nevralji (yüzde şiddetli ağrı ataklarına neden olan bir durum) de bulunuyor.

Ulusal Sağlık Hizmeti ayrıca, en kötü acılardan birinin donuk omuz olduğunu belirtiyor. Bu durumda, eklem o kadar sıkılaşır ve sertleşir ki, kolunuzu kaldırmak neredeyse imkansız hale gelir. Bu durum, tedavi edilmediği takdirde birkaç yıl sürebilir.

TEŞHİSİ 7,5 YIL SÜRÜYOR

Listede ayrıca, endometriozis de yer alıyor. Bu, rahmin içini kaplayan dokunun, vücudun diğer bölgelerinde anormal bir şekilde büyüdüğü ve sıklıkla ağrılı adet dönemleri, pelvik ağrı ve kısırlık gibi sorunlara yol açan bir jinekolojik durumdur.

Dünya çapında her 10 kadından birini etkilediği düşünülen bu durumun teşhisi ortalama 7,5 yıl sürüyor. Bu süre zarfında kadınlar genel ağrı, pelvik ağrı, adet ağrısı ve cinsel ilişki sırasında ağrı, ayrıca kısırlık sorunları yaşayabiliyorlar.

Ulusal Sağlık Hizmeti’nin en şiddetli acılara neden olabilecek durumlar listesinde artrit, apandisit ve migren de bulunuyor. Sırasız tam liste şu şekilde:

Zona

Küme baş ağrıları

Donuk omuz

Kırık kemikler

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS)

Kalp krizi

Kaymış disk

Orak hücre hastalığı

Artrit

Migren

Siyatik

Böbrek taşları

Apandisit

Trigeminal nevralji

Akut pankreatit

Gut

Endometriozis

Mide ülseri

Fibromiyalji

Ameliyat sonrası ağrı

SIRT VE DİŞ AĞRISI DA LİSTEYE EKLENMELİ

The Independent'a konuşan Dr. Gary LeRoy, “Bunlar, hastalarda sıkça gözlemlenen ağrı durumları" dedi. Ancak, Dr. LeRoy iki başka durumun da listeye dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Sırt ağrısı ve diş ağrısı gibi acı türlerine de hastalarda çok sık rastlıyoruz" dedi.

Dr. LeRoy, acının “bir kişinin toplumda işlev görebilme yeteneğini etkilediği” veya “işlerinden, uyumalarından veya beslenme sağlamalarından alıkoyduğu” durumlarda tıbbi tavsiye alınmasını öneriyor.