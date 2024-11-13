Vivek Ramaswamy kimdir? Trump'ın yeni bakanlarından Vivek Ramaswamy kaç yaşında, nereli? Vivek Ramaswamy'in kariyeri
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı. Peki, Vivek Ramaswamy kimdir? Trump'ın yeni bakanlarından Vivek Ramaswamy kaç yaşında, nereli? Vivek Ramaswamy'in kariyeri...
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi. Peki, Vivek Ramaswamy kimdir? Trump'ın yeni bakanlarından Vivek Ramaswamy kaç yaşında, nereli? Vivek Ramaswamy'in kariyeri...
VIVEK RAMASWAMY KİMDİR?
Amerikalı bir politikacı ve girişimci Vivek Ramaswamy, 9 Ağustos 1985 tarihinde Hintli göçmen ebeveynlerin çocuğu olarak doğdu. Harvard Üniversitesi'nden biyoloji alanında lisans derecesi aldı ve daha sonra Yale Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Strive Asset Management adlı bir yatırım şirketinin kurucu ortağıydı. Şubat 2023'te Ramaswamy , 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adaylığı için adaylığını açıkladı.
Ocak 2024'te Forbes , Ramaswamy'nin net değerinin 960 milyon dolardan fazla olduğunu tahmin etti; serveti biyoteknoloji ve finans işletmelerinden geliyor.
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