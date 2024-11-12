Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:51

İçişleri Bakanlığı: Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı. Peki, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen kimdir? Mike Gerner Larsen kaç yaşında, nereli?

MİKE GERNER LARSEN KİMDİR?

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.