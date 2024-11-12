Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen kimdir? Mike Gerner Larsen kaç yaşında, nereli?
Danimarka tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “Kuyu-38” operasyonuyla yakalandı. Peki, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen kimdir? Mike Gerner Larsen kaç yaşında, nereli?
İçişleri Bakanlığı: Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı. Peki, Interpol kırmızı bülteniyle aranan Mike Gerner Larsen kimdir? Mike Gerner Larsen kaç yaşında, nereli?
MİKE GERNER LARSEN KİMDİR?
Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka'ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka'ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalandı.
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