Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın sevgilisi Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de stoper mevkisinde forma giyen Samet Akaydın'la ilişkisi olan Hazal Çağlar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın sevgilisi Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisi oyuncusu Hazal Çağlar'a aşkını açıkladı. Peki, Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın sevgilisi Hazal Çağlar kimdir? Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?
HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?
Hazal Çağlar, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. 28 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı'nın Asuman'ı olarak seyirci karşısına çıktı.
Beykent Üniversitesi'nden mezun olan Çağlar ardından N10 Studios Temel Oyunculuk Eğitimi ve Metin Balekoğlu Kamera Önü Oyunculuğu'ndan eğitimlerini tamamladı.
Tenis sporuyla da ilgilenen Çağlar; İtiraf (Nesli) ve Aile Hükümeti projerinde de rol almıştı.
Çağlar'ın Instagram hesabı 316 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor.
Etiketler: #Hazal Çağlar #kimdir?
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