Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:26

Güncelleme: 12.11.2024 - 09:26

İlk olarak Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin paylaştığı ve Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haber, kısa süre sonra ABD medyasında geniş yer buldu. Buna göre Trump, Senatör Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına getirmeyi planlıyor. Peki, Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli? ABD'li Senatör Marco Rubio'nun kariyeri...

MARCO RUBIO KİMDİR?

Marco Rubio Florida eyaletinin Miami kentinde 28 Mayıs 1971 yılında dünyaya geldi. Babası Mario Rubio Reina ve annesi Oriales (Garcia) Rubio 1956 yılında, yani Fidel Castro'nun başa geçmesinden önce, Küba'dan ayrılarak ABD'ye göç etmişlerdir. Marco Rubio doğduğunda anne ve babası ABD vatandaşı değildiler, 1975 yılında ABD vatandaşı oldular. Marco Rubio Miami'de büyüdü. 1993 yılında University of Florida'da üniversiteyi bitirdi. 1996 yılında da University of Miami Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

MARCA RUBIO'NUN SİYASİ KARİYERİ

Marco Rubio 1999 yılında Florida eyalet meclisine seçilerek siyasete girdi. 2006 yılında henüz 35 yaşındayken eyalet meclisine başkan seçildi. Bu görevi 2008 yılında kadar sürdürdükten sonra Florida eyalet meclisinden ayrıldı. 2010 yılında ABD Senatosu'na seçildi. 13 Nisan 2015 tarihinde ise 2016 ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. 15 Mart 2016'da kendi eyaleti Florida'nın ön seçimini kaybetti ve başkanlık yarışından çekildi.