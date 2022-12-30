Vladimir Nesterov kimdir? Vladimir Nesterov kaç yaşında, neden öldü?

30 Aralık 2022 Cuma, 18:23

Rusya'da, Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi Başkanı Vladimir Nesterov hayatını kaybetti.



VLADİMİR NESTEROV KİMDİR?



Vladimir Nesterov 1 Temmuz 1949 tarihinde Cherepovets'te dünyaya geldi. 1972'de Moskova Havacılık Enstitüsü'nden makine mühendisliği okudu. 1978'de Dzerzhinsky Askeri Roket Kuvvetleri Akademisi'nden mezun oldu .1972'den 1992'ye kadar Sovyet Ordusunda görev yaptı. 25 Kasım 2005 tarihinde, Rusya Federasyonu başkanlık kararnamesi ile Kruniçev'in genel müdürü olarak atandı.

Rus Angara roketini tasarlayan Vladimir Nesterov, ölümünden hemen önce zimmetine büyük miktarda para geçirmekle suçlanıyordu.

2014 yılında bir ceza davası açılan Nesterov'a, ev hapsi cezası verildi. Ancak ölümünden önce zimmete para geçirme davası henüz sonuçlanmamıştı.

VLADİMİR NESTEROV NEDEN ÖLDÜ?

Nesterov'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

74 yaşında hayatını kaybeden Nesterov; 69 yaşındaki General Aleksey Maslov, 65 yaşındaki donanma amirali Aleksander Buzakov ve 65 yaşındaki Multimilyoner Pavel Antov'un ardından esrarengiz bir biçimde ölen dördüncü üst düzey Rus yetkilisi oldu.



