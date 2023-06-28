Bakan Fidan: Kuranı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kuranı Kerim'e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum" dedi.
Bakan Fidan, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Fidan, "Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.
İsveç polisi, Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin vermişti.
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